محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة

حصل محمد فوزي حارس مرمى حرس الحدود على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة.

محمد فوزي النادي : حرس الحدود حرس الحدود

وتعادل حرس الحدود سلبيا بدون أهداف أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وحقق الحدود نقطته الأولى في مسابقة الدوري هذا الموسم بينما واصل فشله في تسجيل الهدف الأول.

ونستعرض لكم أرقام محمد فوزي من مواجهة سموحة:

لعب: 90 دقيقة

تصدي: 1

تمريرات قصيرة: 14 من 28

تمريرات طولية: 13 من 26

تصدي من داخل منطقة الجزاء: 1

لمس الكرة: 36 مرة

وحافظ محمد فوزي على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم مع حرس الحدود.