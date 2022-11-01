محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك

يدير محمود البنا مواجهة إنبي ضد الزمالك في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف إنبي فريق الزمالك على ملعب المقاولون العرب في السابعة من مساء غدا الأربعاء.

ويدير محمود البنا أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم.

وكان قد سبق وأدار البنا 17 مباراة في الدوري الموسم الماضي وأشهر خلالهم 62 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء و10 ركلات جزاء.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة في أول جولتين من مسابقة الدوري بالفوز على فريقي سموحة وسيراميكا كليوباترا.

بينما إنبي قد خاض ثلاث مباريات وحقق نقطة واحدة بتعادل وخسارتين.

وسبق لمحمود البنا إدارة 26 مباراة من قبل لصالح الزمالك حقق فيها الأبيض 16 فوزا وتعادل 5 مرات وخسر مثلهم.

أما إنبي فلعب 12 مباراة تحت إدارة محمود البنا وحقق الفريق البترولي الفوز في مباراتين وتعادل 5 وخسر مثلهم.