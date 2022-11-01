أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج أسماء حكام مباراة الداخلية والأهلي.
ويلعب الداخلية ضد الأهلي في الجولة الثالثة للدوري المصري، وتقام المباراة بملعب السويس الجديد.
ويدير أمين عمر المباراة ويعاونه كل من محمد عزازي وخالد سيد، ومحمد الدسوقي حكما رابعا.
والثنائي عمرو الشناوي ومحمد محمود لطفي للفيديو.
ولم يتولى أمين عمر إدارة أي مباراة للأهلي منذ مواجهة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي في الموسم الماضي.
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