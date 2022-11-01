مؤتمر أنشيلوتي: ما قلته عن الحكم سوء فهم بسبب لغتي الإيطالية.. والعقوبة لن تسلبني النوم

دافع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن نفسه، بعد تحويله للجنة التأديب على خلفية تصريحاته عقب مباراة جيرونا.

وظهر أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سيلتك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أنشيلوتي خطر الإيقاف 4 مباريات بسبب تصريحه أن الحكام "اخترعوا ركلة جزاء" وذلك خلال حديثه بعد مباراة جيرونا الأخيرة.

---------------------

"لقد قدّموا ضدي شكوى بسبب تصريحاتي. لكن لفظ "ركلة جزاء مُخترَعة" في الإيطالية تعني أنها لم تكن ركلة جزاء، لا يقصد بها سوء النية أو أي اتهام للحكم. لم أقلل من احترام الحكام أبدًا. لن يغيرني كثيرًا أن يوقفوني لـ 4 مباريات، لقد خضت 1200 مباراة بالفعل كمدرب. بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء وفقًا لما شرحوه لنا مطلع الموسم، ولا يوجد شخص لا يخطئ".

ما موقف كريم بنزيمة وأورليان تشواميني؟

"تشواميني لن يكون معنا. بنزيمة يتدرب الآن. سأختار إن كان سيبدأ أساسيًا أم سيدخل بديلًا، وفقًا لما يشعر به".

ما رأيك في التحكيم؟

"بالنسبة لنا لم تكن ركلة جزاء، إنها مسألة كروية غير واضحة، يجب أن يشرحوا لنا القواعد وسأفهمها جيدًا، لست أحمقًا. لقد شرحوا لنا أنها لم تكن ركلة جزاء".

ماذا تشعر بشأن إيقافك المحتمل؟

"لا أعرف، هذا لا يعكر صفو نومي خلال الليل. أود توضيح أنني لم أقلل من احترام أي شخص. قلت شيئًا يفهمه عالم كرة القدم كله".

هل تعتقد أن ركلات جزاء تحدث فيها مخالفات غير كافية لاحتسابها؟

"أحيانًا تكون تقنية الفيديو صاحبة قرار أكثر من الحكم. المفترض أن تقنية الفيديو من أجل توضيح الأخطاء، ولا أرى أن قرار الحكم الأصلي في ركلة الجزاء كان خطأ واضحًا".

هل الهدف هو تصدر المجموعة؟

"الصدارة ليست مهمة لأن هناك أندية قوية احتلت المركز الثاني، ولكن من أجل مكانة هذا الفريق يجب أن ننهي المجموعة في الصدارة، فريقنا تجرع دائمًا تاريخ هذا النادي".

هل يشعر بنزيمة بالخوف من الغياب عن كأس العالم؟

"هذه سوء نية (يضحك). لم يلعب لأنه ليس بخير، ليس بسبب قرب كأس العالم. حتى يصل لكأس العالم في مستوى جيد فعليه أن يلعب، ليس طفلًا، يبلغ 34 عامًا".

هل تعاني الأندية الإسبانية من كارثة في البطولات الأوروبية؟

"لكي نتحدث عن ذلك فيجب أن ننتظر حتى شهر مايو، ربما يفوز نادٍ إسباني ببطولة الدوري الأوروبي".

كيف ترى منافسكم المقبل سيلتك؟

"سيلتك لن يغيّر شخصيته، سيلعب المباراة بكثير من الشغف، ستكون مباراة مفتوحة. أحترم كثيرًا هذا الفريق، إنها مباراة مهمة وهدفنا هو تصدر المجموعة. إنه فريق حاد، هدفنا إثبات أننا فريق صاحب مستوى جيد".

-----------------------

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن حتى اللحظة هل سيعتزل كرة القدم أم سيستمر لموسم آخر.

ويبلغ كروس 32 عامًا وخاض 16 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، صنع خلالها 3 أهداف.

ويلعب كروس في ريال مدريد منذ صيف 2014 بعد أن انتقل إليه قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو.

ولن يشارك كروس في كأس العالم 2022، إذ اعتزل اللعب الدولي بعد يورو 2020.

ويتصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى الفوز ليحسم الصدارة.