مكافأة إجادة في غزل المحلة بعد الفوز على أسوان

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 19:47

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة وأسوان

قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة صرف مكافاة إجادة للاعبي الفريق عقب الفوز على أسوان.

وحقق غزل المحلة فوزا ثمينا على حساب أسوان بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ.

ورفع الفوز رصيد غزل المحلة إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد 9 نقاط.

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ولعب غزل المحلة 3 مباريات، فاز على الإسماعيلي وأسوان وتعادل بهدف لكل فريق في مواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى.

في سياق متصل حصل لاعبو الفريق على راحة لمدة 5 أيام بعد لقاء أسوان ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات استعداداً لمباريات كأس الرابطة.

فيما يستأنف غزل المحلة مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري.

غزل المحلة الدوري المصري
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