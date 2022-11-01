مباشر أبطال أوروبا - بورتو (2)-(0) أتليتكو مدريد.. باير ليفركوزن (0)-(0) كلوب بروج

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ليفركوزن

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على بورتو في الجولة الختامية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

بينما يستضيف باير ليفركوزن فريق كلوب بروج.

ويتنافس فريقا أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي، إذ يتواجد أتليتكو مدريد في المركز الثالث بـ 5 نقاط ويتذيل باير ليفركوزن الترتيب بـ 4 نقاط.

موقف الترتيب حاليا:

3- باير ليفركوزن 5 نقاط

4- أتليتكو مدريد 5 نقاط

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بورتو (2)-(0) أتليتكو مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24 جوووووول ستيفن أوستاكيو يضيف الثاني لأصحاب الأرض

ق5 جووووول مهدي تارمي يتقدم لبورتو

انطلاق المباراة

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باير ليفركوزن (0)-(0) كلوب بروج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد باير ليفركوزن
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