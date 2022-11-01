انتهت أبطال أوروبا - بورتو (2)-(1) أتليتكو مدريد.. باير ليفركوزن (0)-(0) كلوب بروج

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على بورتو في الجولة الختامية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

بينما يستضيف باير ليفركوزن فريق كلوب بروج.

ويتنافس فريقا أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي، إذ يتواجد أتليتكو مدريد في المركز الثالث بـ 5 نقاط ويتذيل باير ليفركوزن الترتيب بـ 4 نقاط.

موقف الترتيب حاليا:

3- باير ليفركوزن 5 نقاط

4- أتليتكو مدريد 5 نقاط

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بورتو (2)-(1) أتليتكو مدريد

نهاية المباراة

ق94 جووووووووول ماركانو بالخطا في مرماه

ق68 هدف ملغي لأتليتكو مدريد سجله جريزمان بسبب خطأ على دي باول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24 جوووووول ستيفن أوستاكيو يضيف الثاني لأصحاب الأرض

ق5 جووووول مهدي تارمي يتقدم لبورتو

انطلاق المباراة

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باير ليفركوزن (0)-(0) كلوب بروج

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة