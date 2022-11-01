مؤتمر كروس: سأعتزل في ريال مدريد ولكن لا أعرف متى.. أريد التواجد مع أطفالي قبل الـ50

رفض توني كروس لاعب ريال مدريد الكشف عن موعد اعتزاله وموقفه من تجديد عقده مع ناديه.

وظهر كروس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد أمام سيلتك في الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

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ما تقييمك للتعادل ضد جيرونا؟

"المباراة الأخيرة لم تكن الأفضل لنا، لكننا نواصل في الصدارة وسنعود لطريق الانتصارات، لا أرى مشاكل".

تعرضت لأول بطاقة حمراء في مسيرتك الكروية.

"لقد مرت العديد من المباريات حتى أتت تلك اللحظة. أردت القيام بمخالفة بسيطة لتجنب الهجمة المرتدة في البطاقة الثانية، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

هل ستستمر مع ريال مدريد؟

"مستقبلي؟ حتى أنا لا أعرف ما سيحدث، لكني لن أغير فريقي، سأعتزل هنا، ولكني لا أعرف متى. أنا والنادي نشعر بالهدوء، تجمعنا علاقة مميزة بعد 8 سنوات ونصف، سنتحدث بالطبع وكل شيء سيكون على ما يرام".

وكيف ترى ركلة الجزاء الجدلية يوم الأحد الماضي أمام جيرونا؟

"في النهاية هذه الأحاديث تحصل، ولكني لا أستمع لها كثيرًا. بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء، لكني لا أحب الحديث عن التحكيم".

هل يمكن أن تفوز بدوري الأبطال السادس لك؟

"لن يكون لك سيئًا. أستطيع العد حتى 6 وتلك لن تكون مشكلة. نريد الفوز بكل بطولة نخوضها رغم معرفتي أن لك مستحيل. نمتلك فريقًا مميزًا وبدأنا بشكل جيد. رأينا أن الأمر ممكن العام الماضي، لدينا فريق قادر على المنافسة دون شك".

ماذا سيحدث مع تجديد عقد لوكا مودريتش؟

"هذا قرار كل شخص، اسألوا لوكا. لم أسأل لوكا عما سيفعل، لا أعرف ما سيحدث معه".

أنت لا تزال شابًا.

"محاولة جيدة. لكني أريد قضاء الوقت مع أطفالي قبل أن أبلغ 50 عامًا".

أيهما أجمل: الفوز بكأس العالم أم دوري أبطال أوروبا؟

"نتحدث هنا عن أهم بطولتين في العالم. لو توجب عليك الاختيار، فسيكون الفوز بكأس العالم لأنها بطولة تُقام كل 4 سنوات. لكن كل البطولات مميزة".

كيف تشعر؟

"لست مرهقًا بدنيًا، أنا بخير، وأعرف أنني سأرتاح خلال كأس العالم، أمامنا 3 مباريات ونريد الفوز بها كلها".

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وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن حتى اللحظة هل سيعتزل كرة القدم أم سيستمر لموسم آخر.

ويبلغ كروس 32 عامًا وخاض 16 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، صنع خلالها 3 أهداف.

ويلعب كروس في ريال مدريد منذ صيف 2014 بعد أن انتقل إليه قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو.

ولن يشارك كروس في كأس العالم 2022، إذ اعتزل اللعب الدولي بعد يورو 2020.

ويتصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى الفوز ليحسم الصدارة.