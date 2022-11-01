كاس ملك السعودية – مواجهة نارية لـ حجازي وطارق حامد في ثمن النهائي
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 19:30
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك السعودية (كاس خادم الحرمين الشريفين) عن مواجهة نارية لـ اتحاد جدة.
ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.
وسيلعب اتحاد جدة ضد الشباب في مواجهة نارية ضمن ثمن نهائي كأس ملك السعودية.
وجاءت مواجهات ثمن نهائي كأس الملك كالتالي:
اتحاد جدة × الشباب
الهلال × الاتفاق
النصر × العدالة
الفتح × الطائي
التعاون × أبها
ضمك × الوحدة
الباطن × الرائد
الفيحاء × الخليج.
ويحمل نادي الفيحاء لقب النسخة الماضية من كأس الملك عقب الفوز على الهلال بركلات الترجيح.
وحقق الفيحاء اللقب للمرة الاولى في تاريخه بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش.
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