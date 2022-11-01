معسكر على فترتين لمنتخب مصر.. وموعد الإعلان عن قائمة ودية بلجيكا
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي في نوفمبر على فترتين.
على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري بالقاهرة وتكون للاعبين المحليين مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الإفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات.
بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى يومي 12 و13 نوفمبر.
بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت .
كما سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري.
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