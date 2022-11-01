سكاي: أرسنال يستعيد ساكا في مواجهة تشيلسي

يستعيد أرسنال خدمات بوكايو ساكا خلال المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي.

ويلعب أرسنال ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن ساكا سيعود لصفوف أرسنال في مواجهة تشيلسي بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض بوكايو ساكا للإصابة إثر تدخلات عنيفة من المنافس خلال مواجهة نوتنجهام فورست بالجولة الماضية.

وحل ريس نيلسون بدلا من ساكا، في المباراة التي حسمها على نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز السادس برصيد 21 نقطة.