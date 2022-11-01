NBA - كايري ودورانت أقوى.. بروكلين نيتس يقرر إقالة ستيف ناش

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

ستيف ناش

قرر نادي بروكلين نيتس إقالة ستيف ناش مدرب الفريق من منصبه، وذلك بعد فترة قصيرة من بداية موسم دوري الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة للمحترفين NBA.

يأتي ذلك في بداية الموسم الثالث للمدرب ناش مع فريق بروكلين نيتس.

وبعدما خاض بروكلين نيتس 7 مباريات في الدوري هذا الموسم، خسر 5 مرات وفاز في مباراتين فقط.

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ومنذ نهاية الموسم الماضي واندلعت الخلافات في الفريق بين النجمين كيفين دورانت وكايري إيرفينج من ناحية، وستيف ناش من ناحية أخرى.

وطالب كيفين دورانت قبل انطلاق الموسم بإقالة ستيف ناش حتى يستمر في الفريق، لكن الإدارة قررت الإبقاء على المدرب.

وفي موسمه الأول قاد الفريق لنهائي القسم الشرقي قبل الخسارة أمام ميلوكي باكس، وفي الموسم الماضي خسر بروكلين نيتس في الدور الأول من الأداور الإقصائية أمام بوسطن سيلتيكس.

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