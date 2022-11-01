السلبي الخامس.. حرس الحدود يتعادل أمام سموحة

تعادل حرس الحدود أمام سموحة سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويعتبر ذلك التعادل هو السلبي الخامس في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بين تسع تعادلات بشكل عام.

وفشل حرس الحدود في افتتاح سجله التهديفي في مسابقة الدوري هذا الموسم عقب مرور ثلاث جولات.

ورفع سموحة رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر بتحقيق النقطة الأولى.

بدأ اللقاء هادئا من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وأنقذت العارضة هدفا محققا لحرس الحدود في الدقيقة 13 من تسديدة محمود بن والي والتي ارتدت للاعب الليبي الذي سددها مجددا ولكن أنقذها الهاني سليمان.

وباغت دوكو دودو لاعب وسط سموحة دفاعات حرس الحدود بتصويبة قوية في الدقيقة 28 ولكن تصدى لها محمد فوزي بنجاح.

ولم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عن الأول إذ انحصر اللعب في وسط الملعب بالربع ساعة الأولى.

وسدد عمر بسام مهاجم حرس الحدود في الدقيقة 68 تسديدة من خارج منطقة الجزاء ومرت أعلى العارضة.

وفي أخطر فرص اللقاء أنقذ مؤمن عوض مدافع حرس الحدود هدفا محققا في الدقيقة 81 بعد انفراد تام من صديق أوجولا الذي راوغ حارس المرمى وسددها ولكن شتتها مؤمن من على خط المرمى.

وأنقذ الهاني سليمان هدفا محققا في الدقيقة 93 من تسديدة قوية من فيليكس من خارج منطقة الجزاء وحولها إلى ركنية.

ويحل سموحة ضيفا على الإسماعيلي في الجولة الرابعة والمقرر لها 2 من ديسمبر، بينما يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز.

خمس تعادلات سلبية في الدوري

يعتبر تعادل حرس الحدود أمام سموحة هو السلبي الخامس في المسابقة خلال ثلاث جولات فقط.

وشهدت الجولة الأولى تعادل سلبي أول بين فريقي الداخلية وطلائع الجيش.

أما في الجولة الثانية فحسم التعادل السلبي مواجهتي بيراميدز أمام المصري، والثانية كانت بين فيوتشر والمقاولون العرب.

وحتى الآن في الجولة الثالثة تعادل فريقا المقاولون العرب أمام فاركو، والمباراة الأخيرة بين حرس الحدود وسموحة.

ويتبقى أربع مباريات جديدة في الجولة الثالثة من الدوري.