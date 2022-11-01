وكيل أعماله: عرضت كفاراتسخيليا على العديد من الأندية الكبرى ولم يثقوا به

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

كفاراتسخيليا - نابولي

كشف كريستيان ايميلي وكيل أعمال خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي عن مفاجأة بشان موكله.

وانضم خفيتشا كفاراتسخيليا لصفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ايميلي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو: "لقد عرضت خفيتشا كفاراتسخيليا على العديد من الأندية الكبرى خلال سوق الانتقالات".

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وأضاف "الأندية الكبرى لم تثق في إمكانياته عندما كان متاحا، لقد خسروا موهبة حقيقية".

وبات اللاعب المُلقب بـ"ميسي جورجيا" أحد أهم العناصر في تشكيلة الإيطالي لوشيانو سباليتي. (طالع التفاصيل)

وشارك كفاراتسخيليا مع نابولي منذ انضمامه للفريق في بداية الموسم في 16 مباراة وخلالهم نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 آخرين.

ويستعد نابولي لمواجهة ليفربول في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

نابولي خفيشا كفاراتسخيليا
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