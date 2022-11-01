التشكيل - رزاق سيسيه يقود البنك الأهلي.. وإيبوكا وريان في هجوم سيراميكا

يقود رزاق سيسيه هجوم فريقه البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلعب البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد ياسين – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – حمدي علاء – كريم بامبو

الهجوم: رزاق سيسيه – ناصر منسي – محمد هلال

على الجانب الآخر جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد ناصف

الوسط: ميدو جابر – محمد كناريا – محمد إبراهيم – محمد توني

الهجوم: أحمد ياسر ريان – جون إيبوكا

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ11 برصيد نقطتين، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.