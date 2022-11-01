التشكيل - رزاق سيسيه يقود البنك الأهلي.. وإيبوكا وريان في هجوم سيراميكا

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

يقود رزاق سيسيه هجوم فريقه البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلعب البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان.. وصرف مكافأة لمنتخب الشاطئية مران الأهلي - فحص طبي للسولية.. وغياب كولر وثنائي الفريق راحة سلبية للاعبي فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد ياسين – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – حمدي علاء – كريم بامبو

الهجوم: رزاق سيسيه – ناصر منسي – محمد هلال

على الجانب الآخر جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد ناصف

الوسط: ميدو جابر – محمد كناريا – محمد إبراهيم – محمد توني

الهجوم: أحمد ياسر ريان – جون إيبوكا

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ11 برصيد نقطتين، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي مكافأة إجادة في غزل المحلة بعد الفوز على أسوان قائمة الزمالك - استبعاد إمام عاشور وضم حاتم سكر أمام إنبي السلبي الخامس.. حرس الحدود يتعادل أمام سموحة مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (3) (1) سيراميكا كليوباترا.. جووول تقليص الفارق
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - محمد صلاح يقود الهجوم أمام نابولي في دوري الأبطال دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة 6 دقيقة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك 11 دقيقة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي 15 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: ما قلته عن الحكم سوء فهم بسبب لغتي الإيطالية.. والعقوبة لن تسلبني النوم 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي ساعة | الكرة المصرية
مكافأة إجادة في غزل المحلة بعد الفوز على أسوان ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا - بورتو (2)-(0) أتليتكو مدريد.. باير ليفركوزن (0)-(0) كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس