الدرجة الثالثة - وائل القباني مديرا فنيا لفريق HFC
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 17:47
كتب : رضا السنباطي
قرر مجلس إدارة نادي HFC تعيين وائل القباني مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب محمد عباس.
وينافس الفريق في المجموعة السادسة بالقسم الثالث ويحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط من انتصار واحد وهزيمتين.
وائل القباني لاعب الزمالك السابق قاد فنيا أندية المصرية للاتصالات ومنتخب السويس واتحاد السنبلاوين وبني عبيد وبهتيم.
ويتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الثالثة فريق الشمس برصيد 9 نقاط.
ويأتي فريق ألو إيجيبت في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
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