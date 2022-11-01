الدرجة الثالثة - وائل القباني مديرا فنيا لفريق HFC

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 17:47

كتب : رضا السنباطي

وائل القباني

قرر مجلس إدارة نادي HFC تعيين وائل القباني مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب محمد عباس.

وينافس الفريق في المجموعة السادسة بالقسم الثالث ويحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط من انتصار واحد وهزيمتين.

وائل القباني لاعب الزمالك السابق قاد فنيا أندية المصرية للاتصالات ومنتخب السويس واتحاد السنبلاوين وبني عبيد وبهتيم.

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ويتصدر المجموعة السادسة في دوري الدرجة الثالثة فريق الشمس برصيد 9 نقاط.

ويأتي فريق ألو إيجيبت في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وائل القباني دوري الدرجة الثالثة
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