اسكواش - تعيين إنجي خير الله لقيادة منتخب السيدات في بطولة العالم

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 17:33

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات - اسكواش

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش تعيين إنجي خير الله بطلة مصر السابقة في اللعبة، لقيادة منتخب السيدات.

وتصبح إنجي المدير الفني لمنتخب السيدات في بطولة العالم فرق والمقرر إقامتها في مصر.

تستضيف مصر بطولة العالم لفرق السيدات خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر المقبل.

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وكان قد تم إلغاء النسخة الأخيرة من بطولة العالم لفرق السيدات في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتختلف بطولات الفرق عن الفردي إذ يضم كل منتخب 4 لاعبات على أن يخوض كل فريق ثلاث مباريات أمام منافسه والفريق الفائز بمباراتين يفوز بالمباراة في النهاية.

وكانت مصر قد حصدت لقب آخر نسختين من بطولة العالم لفرق السيدات عامي 2016 و2018.

وحقق منتخب مصر للسيدات لقب البطولة أربع مرات سابقة بينما حقق الوصافة مرة واحدة.

وشاركت إنجي خير الله في النسخة الأولى التي حصدتها مصر عام 2008.

وحققت إنجي الفوز في المباراة الفاصلة أمام إنجلترا والتي لعبتها ضد أليسون واترز لاعبة المنتخب الإنجليزي.

وفازت إنجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة الفاصلة إذ نجحت في تحقيق الفوز بنتيجة 12-10 في الشوط الخامس والحاسم للقاء.

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