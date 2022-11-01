اتحاد الكرة يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان.. وصرف مكافأة لمنتخب الشاطئية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على تحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان.

ويأتي ذلك القرار خلال مباريات الدوري للموسم الجاري.

ولعب أسوان هذا الموسم مباراتين على ملعبه أمام كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة على الترتيب.

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ويتذيل أسوان جدول الترتيب دون رصيد من النقاط عقب ثلاث مباريات.

وكان أسوان قد أعلن إقالة مدربه ربيع ياسين بالإضافة إلى رحيل هيثم عرابي المدير الرياضي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مكافأة لمنتخب كرة القدم الشاطئية بعد التأهل لأول مرة إلى كأس العالم.

وخسر منتخب الشاطئية أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح.

ووصل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويتأهل أول منتخبين من مسابقة أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم.

الاتحاد المصري لكرة القدم أسوان منتخب الشاطئية
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