التشكيل - قناوي والقاضي يقودان دفاع حرس الحدود.. وثنائي في هجوم سموحة

أعلن كل من أحمد أيوب مدرب حرس الحدود طارق العشري مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب حرس الحدود مع سموحة بعد قليل على ملعب المكس في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقود إبراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي دفاع حرس الحدود في المباراة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي

الحارس: محمد السيد فوزي

الدفاع: مؤمن عوض - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد قناوي.

الوسط: حامد الجابري - حامد فليكس - أحمد عامر.

الهجوم: مصطفى زيكو - عمر بسام - وجيه عبد الحكيم.

ويدفع طارق العشري بصديق أوجولا وبنجامن بواتنج في خط هجوم سموحة.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم - أحمد شوشة - خالد عبد الفتاح.

الوسط: دوكو دودو - محمد نادي - أحمد مصطفى - حسين فيصل.

الهجوم: صديق أوجولا - بنجامين بواتنج.

وحصل سموحة على نقطة واحدة في من أول جولتين في الدوري بينما لم يحصل حرس الحدود على أي نقاط حتى الآن.