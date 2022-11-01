انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 16:46
كتب : FilGoal
يستضيف حرس الحدود فريق سموحة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة بينما حرس الحدود بلا رصيد من النقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق80 مدافع حرس الحدود ينقذ من على خط المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق12 تسديدة صاروخية من محمود بن والي ترتطم بالعارضة ويستكملها ولكن يتألق الهاني سليمان
انطلاق المباراة
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