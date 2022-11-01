انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (0)-(0) سموحة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

سموحة - الصور من حساب سموحة

يستضيف حرس الحدود فريق سموحة على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة بينما حرس الحدود بلا رصيد من النقاط.

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نهاية المباراة

ق80 مدافع حرس الحدود ينقذ من على خط المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12 تسديدة صاروخية من محمود بن والي ترتطم بالعارضة ويستكملها ولكن يتألق الهاني سليمان

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة حرس الحدود
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