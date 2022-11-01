مؤتمر أليجري: علينا الآن التفكير في الدوري الأوروبي

يشعر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بإحباط شديد بسبب لعب المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويلتقي يوفنتوس مع باريس سان جيرمان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعد ودع منافسات البطولة.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "مباراة الأربعاء ستكون مباراة غريبة لأننا لا ننافس من أجل العبور إلى دور الـ16".

وأضاف "علينا الآن أن نفكر في الدوري الأوروبي، حقيقة أننا لا يمكن أن نقارن أنفسنا بأفضل الفرق في أوروبا أمر محبط".

ويصارع يوفنتوس مع مكابي حيفا على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

وشدد "علينا التركيز على المباريات المقبلة، لقاء باريس سان جيرمان ثم مباريات الدوري".

وتحدث أليجري عن مواجهة ليونيل ميسي نجم سان جيرمان قائلا "إنه دائما من أفضل لاعبي العالم، أعتقد أن هذا الموسم هام للغاية بالنسبة له، مع فريقه ومع منتخب بلاده في كأس العالم".

وأردف "ميسي يبلغ من العمر 35 عاما لذلك فهي المواسم الأخيرة له في مسيرته".

وعن موقف لاعبيه المصابين، قال "نحتاج أن نقيم موقف الإصابات، أنخل دي ماريا وجيلسون بريمر سيغيب أمام سان جيرمان على أمل المشاركة أمام إنتر يوم الأحد".

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وواصل "دوشان فلاهوفيتش سيسابق الزمن من أجل اللحاق بلقاء إنتر".

وأتم "فيديريكو كييزا يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، كنت أتمنى أن يكون جاهز قريبا لكنه ليس في حالة مثالية للعب مباراة".

كييزا عاد للتدريبات الجماعية مع فريقه الشهر الماضي حين أكمل التأهيل من إصابته في الرباط الصليبي، بعد 9 أشهر من الغياب.

وأصيب كييزا بقطع في الرباط الصليبي في يناير الماضي خلال مواجهة روما.