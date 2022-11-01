الأهلي يعلن مغادرة عبد المنعم للمستشفى.. وموعد عودته للتدريبات

أعلن نادي الأهلي مغادرة محمد عبد المنعم للمستشفى بعد العملية الجراحية التي أجراها.

وكان عبد المنعم قد خضع لعملية جراحية في الأنف عقب إصابته في مباراة أسوان والتي أدت تعرضه لكسر تسبب في إعوجاج بعظمة الأنف.

وأشار الأهلي إلى أن عبد المنعم سيعود للتدريبات بشكل فردي بعد خمسة أيام على أن يعود للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وتواجد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي في المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب قبل مغادرته.

وكانت العملية قد تأجلت إلى ما بعد مشاركته في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري.

وكان FilGoal.com قد كشف من قبل أن اللاعب سيغيب فقط عن مباراة الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري.

ويلعب الأهلي مساء بعد غد الأربعاء أمام الداخلية على استاد السويس الجديد.

وتتوقف مسابقة الدوري عقب الجولة الثالثة على أن يعود بمواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل.

وكان عبد المنعم قد تعرض لكسر سابق في الأنف خلال مواجهة مصر أمام السنغال في ذهاب المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك المدافع صاحب الـ 23 عاما في جميع مباريات الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.