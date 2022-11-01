بيلد: دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو لبيع بيلينجهام

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

حدد بوروسيا دورتموند سعر لاعب الفريق جودي بيلينجهام وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

جود بيلينجام

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

ويريد دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أي نادي يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 19 عاما.

ويرى دورتموند أن هذا السعر هو المناسب للاعب بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق وفي ظل رغبة جميع الأندية الكبيرة في التعاقد معه.

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حالة بيلينجهام هي الأقرب لإيرلنج هالاند الذي حصل رحل عن الفريق خلال الصيف الماضي وتنافس العديد من الفرق الكبرى على ضمه ولكن الاختلاف هو وجود شرط جزائي في عقد هالاند وهو ما لا يتوفر في عقد بيلينجهام.

اللاعب الإنجليزي سينتهي تعاقده مع دورتموند في 2025 ولذلك يرغب دورتموند في بيعه سريعا مقابل أعلى سعر للاستفادة منه.

وفقا لبيلد فإن إدارة دورتموند أصبحت على يقين بأن اللاعب سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل.

وقال صحيفة ماركا الإسبانية إن ريال مدريد يرى بيلينجهام كاللاعب المثالي ليكمل خط وسط الفريق بجانب إدوارد كامافينجا وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي لذلك سيقاتل النادي للتعاقد معه.

وانضم بيلينجهام لدورتموند قادما من برمنجهام في 2020 وشارك مع الفريق حتى الآن في 109 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 20.

جودي بيلينجهام بوروسيا دورتموند
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