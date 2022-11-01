جوارديولا يوضح موقف هالاند من لقاء إشبيلية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي غياب نجمه إرلينج هالاند عن مواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويحل إشبيلية ضيفا على سيتي في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: ""إيرلينج هالاند سيغيب عن لقاء إشبيلية".

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وأضاف "هالاند يشعر بتحسن لكنه ليس جاهزا بنسبة 100٪، لا أريد المخاطرة به، فهو لم يشارك في التدريبات الجماعية بعد".

وغاب هالاند عن تشكيل مانشستر سيتي للمرة الأولى خلال هذا الموسم في لقاء ليستر سيتي بالدوري هذا الأسبوع.

وكان النرويجي قد شعر بإصابة خلال مواجهة دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وواصل المدرب الإسباني "أتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة فولام السبت المقبل".

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النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 22 هدفا في 16 مباراة فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وصل هالاند إلي الهدف رقم 17 خلال 11 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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