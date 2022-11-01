خبر في الجول – ربيعة يغيب عن مواجهة الأهلي والداخلية
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:41
كتب : أحمد الخولي
يغيب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مباراة فريقة المقبلة أمام الداخلية.
رامي ربيعة
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن ربيعة يعاني من كدمة في الضلوع لن يستطيع بسببها اللحاق بالمباراة.
ولم يشارك ربيعة مع الأهلي في أي مباراة خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.
يأتي ذلك امتدادا لاحتمالية غياب مارسيل كولر مدرب الفريق وعلي معلول الظهير الأيسر عن لقاء الداخلية لإصابتها بنزلة برد كما علم FilGoal.com في وقت سابق.
ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية غدا الأربعاء في ملعب السويس الجديد في ثالث جولات الدوري.
وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على الإسماعيلي وأسوان بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.
وتوج الأهلي الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بهدفين دون رد.
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