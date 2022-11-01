خبر في الجول – ربيعة يغيب عن مواجهة الأهلي والداخلية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:41

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة - الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يغيب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مباراة فريقة المقبلة أمام الداخلية.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن ربيعة يعاني من كدمة في الضلوع لن يستطيع بسببها اللحاق بالمباراة.

ولم يشارك ربيعة مع الأهلي في أي مباراة خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
القيعي ينفي التصريحات المنسوبة إليه بشأن "مفاجأت تخص الأهلي" خبر في الجول – الأهلي يقرر الطعن على قرار اتحاد الطائرة بشان مريم مصطفى قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

يأتي ذلك امتدادا لاحتمالية غياب مارسيل كولر مدرب الفريق وعلي معلول الظهير الأيسر عن لقاء الداخلية لإصابتها بنزلة برد كما علم FilGoal.com في وقت سابق.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية غدا الأربعاء في ملعب السويس الجديد في ثالث جولات الدوري.

وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على الإسماعيلي وأسوان بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وتوج الأهلي الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بهدفين دون رد.

ربيعة الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي مكافأة إجادة في غزل المحلة بعد الفوز على أسوان قائمة الزمالك - استبعاد إمام عاشور وضم حاتم سكر أمام إنبي السلبي الخامس.. حرس الحدود يتعادل أمام سموحة مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (3) (1) سيراميكا كليوباترا.. جووول تقليص الفارق
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - محمد صلاح يقود الهجوم أمام نابولي في دوري الأبطال دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة 6 دقيقة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك 11 دقيقة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي 15 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: ما قلته عن الحكم سوء فهم بسبب لغتي الإيطالية.. والعقوبة لن تسلبني النوم 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي ساعة | الكرة المصرية
مكافأة إجادة في غزل المحلة بعد الفوز على أسوان ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا - بورتو (2)-(0) أتليتكو مدريد.. باير ليفركوزن (0)-(0) كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس