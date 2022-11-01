القيعي ينفي التصريحات المنسوبة إليه بشأن "مفاجأت تخص الأهلي"

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:34

كتب : أحمد الخولي

عدلي القيعي - الأهلي

نفى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي التصريحات المنسوبة إليه بشان حديثه عن وجود مفاجآت تخص النادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه التالي:

نفى المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، كافة التصريحات التي نسبها البعض إليه خلال ظهوره على شاشة قناة الأهلي أمس. والتي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من مصادر غير دقيقة.

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وأضاف أن هذه التصريحات التي تمت الإشارة إليها غير صحيحة بالمرة، وأنه لم يتناول في حديثه وجود مفاجآت تخص النادي خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى يستعد الأهلي لملاقاة الداخلية غدا الأربعاء في ملعب السويس الجديد في ثالث جولات الدوري.

وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على الإسماعيلي وأسوان بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وتوج الأهلي الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بهدفين دون رد.

الأهلي القيعي
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