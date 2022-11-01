راحة سلبية للاعبي فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:17
كتب : أحمد الخولي
منح نونو ألميدا المدير الفني لفاركو راحة سلبية للاعبين من المران لمدة 48 ساعة.
ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وكان فاركو تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين على استاد الجبل الأخضر في الجولة الثالثة من الدوري.
جدير بالذكر أن فاركو يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.
فيما هُزم الإسماعيلي في أول جولتين من الدوري أمام الأهلي بهدف دون رد، ومن غزل المحلة بهدفين لهدف.
نرشح لكم
محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي مكافأة إجادة في غزل المحلة بعد الفوز على أسوان قائمة الزمالك - استبعاد إمام عاشور وضم حاتم سكر أمام إنبي السلبي الخامس.. حرس الحدود يتعادل أمام سموحة مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (3) (1) سيراميكا كليوباترا.. جووول تقليص الفارق