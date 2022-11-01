راحة سلبية للاعبي فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:17

كتب : أحمد الخولي

المقاولون - فاركو

منح نونو ألميدا المدير الفني لفاركو راحة سلبية للاعبين من المران لمدة 48 ساعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان فاركو تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين على استاد الجبل الأخضر في الجولة الثالثة من الدوري.

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جدير بالذكر أن فاركو يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.

فيما هُزم الإسماعيلي في أول جولتين من الدوري أمام الأهلي بهدف دون رد، ومن غزل المحلة بهدفين لهدف.

فاركو
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