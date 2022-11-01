إنييستا: لا زلت أتواصل مع تشافي.. وهذا سبب خروج برشلونة من دوري الأبطال

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 12:50

كتب : FilGoal

إنييستا و تشافي

يرى أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني ولاعب برشلونة السابق أن الفريق قد تحسن منذ توليى تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريبه، وشدد نجم منتخب إسبانيا أنه لا يزال يتواصل مع زميله السابق حتى الآن.

وقال إنييستا لصحيفة آس: "من هنا بعيدا عن التركيز يبدو كل شيء بشكل مختلف أريد أن يقوم برشلونة والأشخاص الذين أحبهم واحترمهم بعمل جيد، منذ أن جاء تشافي والفريق يتطور بشكل كبير والتشكيل الحالي كامل في جميع المراكز ولكن هناك أشياء تحدث ودوري أبطال أوروبا يعتمد على تفاصيل بسيطة والفريق كان بإمكانه الفوز على برشلونة وإنتر ولكن هذا لم يحدث".

وتابع "لا أعرف سبب مشاكل برشلونة على المدى الطويل ولكن من الواضح أن بعض الأشياء لا تحدث بشكل جيد بما يكفي لتغيير هذه الديناميكية".

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واستمر "لقد عانيت أيضا من بعض النكسات مع الفريق وآخرها كان في روما ولم نتمكن حينها من التعامل مع تلك التفاصيل الصغيرة التي أتحدث عنها والتي تحسم مباريات خروج المغلوب والشعور الحالي في الفريق هو أننا نفقتد لخطوة ضارورية تمكننا من عبور الحدود التي لم نتجاوزها مؤخرا".

وأتم "ما زلت أتواصل مع تشافي بشكل طبيعي ولكننا نادرا ما نتحدث حول الأمور الفنية".

وخرج برشلونة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد ضمان احتلاله للمركز الثالث في المجموعة خلف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان.

وسينتقل برشلونة للعب دور الـ 16 الأول في الدوري الأوروبي.

وسيلعب برشلونة مباراته الأخيرة في المجموعات مساء اليوم الثلاثاء مع فيكتوريا بلزن على ملعب الأخير.

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