تقرير: جمهور مارسيليا يسبب أزمة لتوتنام قبل مباراة الفريقين الحاسمة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

هاري كين - سون - توتنام

تسبب جمهور مارسيليا الفرنسي في أزمة ليلة مواجهة فريقه لتوتنام في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية تقريرا ذكرت فيه أن فريق توتنام ومدربه أنطونيو كونتي تم إيقاظهم من نومهم في فندق الإقامة بعدما أشعل جمهور مارسيليا الألعاب النارية.

وعلاوة على ذلك فتشعر السلطات الأمنية الفرنسية بمخاوف بشأن لاعبي توتنام لذلك تم عقد اجتماع طارئ صباح اليوم لضمان أمن المدرب والفريق.

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يأتي ذلك في ظل منافسة الفريقين على حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل توتنام ضيفا على مارسيليا مساء اليوم الثلاثاء في ملعب فيلودروم في سادس جولات المسابقة ضمن حساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر توتنام المجموعة بثماني نقاط يليه سبورتنج لشبونة بسبع نقاط بالتساوي مع إنتراخت فرانكفورت وأخيرا مارسيليا بست نقاط.

يذكر أن كونتي لن يستطيع التواجد في المباراة بعد طرده في لقاء سبورتنج لشبونة الأخير وإيقافه.

توتنام مارسيليا دوري أبطال أوروبا
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