هيثم عرابي: توقعت قرار إقالتي من أسوان.. وتلقيت عرضا جديدا من أحد الأندية

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي السابق لنادي أسوان كواليس رحيله عن الفريق خلال فترة الماضية.

وكان نادي أسوان قد أعلن رحيل هيثم عرابي المدير الرياضي عن منصبه بشكل رسمي.

وقال عرابي عبر قناة صدى البلد أشكر مجلس إدارة أسوان عل إتاحة الفرصة لي للعمل والظهور على الساحة وأحاول التركيز على الإيجابيات من أي تجربة بالطبع كان هناك بعض الخلافات وهذا هو الطبيعي في أي مكان وقررت الخروج من المكان بشكل جيد على الرغم من وجود العديد من التساؤلات ولكن أكن كل الحب لمجلس إدارة أسوان".

وتابع "الحكم على تجربة أسوان من ثلاث مباريات فقط ظالم وثقتي في اللاعبين الحاليين ليست طبيعية وعندي يقين أن النتائج ستتغير".

كشف "محمود فاروق عضو لجنة الكرة في أسوان اتصل بي عقب مباراة غزل المحلة وهو شخص محترم جدا ويفهم كرة القدم كثيرا وأخبرني إن مجلس الإدارة يريد التحدث معي لذلك فهمت أنهم يريدون إقالتي وكنت متقبل الأمر وكنت أتوقع ذلك القرار، الجلسة استغرقت 20 دقيقة فقط وأخبرتهم إن هناك أشخاص يستحقون الاستمرار في المنظومة من الجهاز الفني والمركز الإعلامي".

وأضاف "بعدما توليت منصب المدير الرياضي لأسوان سألت عن ميزانية النادي وأخبروني بعدم وجود ميزانية وسقف الرواتب لا يتعدى الـ 800 ألف جنيه شاملة الضرائب في الموسم الرواتب في النادي تتراوح ما بين 300 ألف إلى 700 ألف وماليك إيفونا يتقاضى أقل من سقف الرواتب في النادي".

وواصل "لم نتعاقد أي لاعب بدون موافقة ربيع ياسين واللاعبين الذين انضموا للفريق ورحلوا قبل نهاية الموسم وافق عليهم في البداية ولكن رفض انضمامهم عقب رؤيتهم في الملعب وبعضهم رحل بسبب عدم الراحة النفسية في الفريق".

وأتم "تلقيت عرضا من أحد الأندية عقب الرحيل عن أسوان لتولي منصب المدير الرياضي أو مدير الكرة في النادي ولكن لم أتخذ أي قرارات حول مسيرتي بعد لأنني عدت من أسوان من 24 ساعة فقط".

وكان أسوان أجرى 20 صفقة استعدادا للموسم الحالي رفقة المدير الرياضي هيثم عرابي. الراحل حديثا عن منصبه.

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.

ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.