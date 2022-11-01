أحمد فتوح يضع قدمه في جبيرة بعد إصابته
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 11:28
كتب : FilGoal
وضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك قدمه في جبيرة عقب الإصابة التي تعرض لها في لقاء السوبر المصري ضد الأهلي والتي خسرها فريقه بهدفين دون رد.
ويعاني فتوح من إصابة بشرخ في وجه القدم جعلته لا يستطيع إكمال المباراة آنذاك وغادرها مستبدلا.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن فتوح خضع للأشعة يوم الأحد، وجاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في وجه القدم.
وتقرر وضع اللاعب قدمه في جبيرة طبية بداية من غدا الإثنين وحتى التئام الشرخ.
ومن المنتظر أن يغيب فتوح عن الزمالك لمدة أسبوعين بسبب هذه الإصابة.
أحمد فتوح عبر ستوري إنستجرام 🏹⚽️ pic.twitter.com/L3VHV1k5Vd— FilGoal (@FilGoal) November 1, 2022
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وكان الزمالك فاز في أول مباراتين خاضهما على سموحة وسيراميكا كليوباترا بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد.
وتم تأجيل مباراته ضد بيراميدز بسبب خوضه للقاء السوبر.