أحمد فتوح يضع قدمه في جبيرة بعد إصابته

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

أحمد فتوح بشارة قيادة الزمالك

وضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك قدمه في جبيرة عقب الإصابة التي تعرض لها في لقاء السوبر المصري ضد الأهلي والتي خسرها فريقه بهدفين دون رد.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

ويعاني فتوح من إصابة بشرخ في وجه القدم جعلته لا يستطيع إكمال المباراة آنذاك وغادرها مستبدلا.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن فتوح خضع للأشعة يوم الأحد، وجاءت نتيجتها بإصابته بشرخ في وجه القدم.

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وتقرر وضع اللاعب قدمه في جبيرة طبية بداية من غدا الإثنين وحتى التئام الشرخ.

ومن المنتظر أن يغيب فتوح عن الزمالك لمدة أسبوعين بسبب هذه الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان الزمالك فاز في أول مباراتين خاضهما على سموحة وسيراميكا كليوباترا بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد.

وتم تأجيل مباراته ضد بيراميدز بسبب خوضه للقاء السوبر.

أحمد فتوح الزمالك
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