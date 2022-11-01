طائرة – مريم مصطفى تعلن إتمام انتقالها إلى الزمالك

أعلنت مريم مصطفى اليوم الثلاثاء رسميا إتمام انتقالها إلى صفوف الزمالك للكرة الطائرة سيدات قادمة من غريمه التقليدي الأهلي.

وكتبت مريم مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "أخيرا رسميا، إلى بدايات جديدة".

وكانت مريم مصطفى بطلة أزمة اندلعت في الأشهر الأخيرة بعدما قرر الأهلي التقدم بشكوى ضدها لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقب تجديد تعاقدها وإعلانها رغبتها في الانتقال للزمالك.

وأكدت مريم في وقت سابق عدم إنكارها للعقد الموقع بينها وبين الأهلي لكنها طعنت على صلب تفاصيله.

وقالت آنذاك في تصريحات تليفزيونية: "لا أنكر توقيعي ولكن أطعن بالتزوير على صلب العقد".

وأكملت لاعبة الكرة الطائرة حديثها "وقعت على ورقة مستحقات ولم أحصل عليها حتى الآن، وورق التعاقد خالي تماما ولا توجد شروط أو بنود".

وواصلت "كل اللاعبات فعلت ما قمت به بالتوقيع على تلك الأوراق، وتم وعدي بجلسة أخرى لإمضاء العقد الجديد". (طالع حوارها بالكامل)

View this post on Instagram A post shared by Mariam Mostafa (@mariamm.mostafa)

وكانت هناك أزمة أخرى اندلعت بعدما قررت لاعبة الزمالك دعاء محمد الانتقال للأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرر إيقاف اللاعبتين لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.

وأبلغ اتحاد الطائرة الثنائي بضرورة التوقيع على إقرار يلزم كل منهما بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة الإيقاف.

وبذلك إذا حكم القضاء بعدم ثبوت تزوير في عقود الثنائي، تلزم كل لاعبة بدفع المطلوب منها، أي أن مريم مصطفى ستكون ملزمة بدفع 3 ملايين جنيه لصالح الأهلي كشرط جزائي، كما تدفع دعاء محمد المستحقات المطلوبة من الزمالك.

وفي حال ثبت تزوير عقد أي منهما، تنتقل اللاعبة بصورة طبيعية مع إمكانية التقدم بطلب تعويض من النادي.