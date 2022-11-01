الحضري: تمنيت احتراف أبو جبل بعد أمم إفريقيا.. والأهلي والزمالك ليسا أقرب للمنتخب

تمنى عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي لو كان قرر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الاحتراف بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا عوضا عن البقاء في صفوف الدوري المصري.

وتحدث الحضري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لن أقول محمد أبو جبل لم ينتقل لناد كبير هو ناد محترم، لكنني تمنيت بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 ألا يبقى في مصر".

وأردف "فما قدمه في كأس أمم إفريقيا ربما كان ينقله للدوري الفرنسي أو التركي أو السعودي".

واستدرك "لكنني لا أعرف فيما كان يفكر أو الظروف بسبب طول فترة الدوري ما جعله لا ينتقل بسهولة، لكن بالتأكيد ربما يكون البنك الأهلي بمثابة انطلاقة جديدة له ليعود للمنتخب".

وبسؤاله هل الأهلي والزمالك أقرب للمنتخب عن الأندية الأخرى أجاب بحسم "لا، فمحمود جاد كان من إنبي ومحمد صبحي كان من فاركو وانضما لمنتخب مصر".

وأكمل "أنا أيضا لعبت مع المنتخب من خارج الأهلي والزمالك في إحدى الفترات".

وشدد الحضري "أنا لا أعتمد على مقولة أن الأهلي والزمالك أقرب للمنتخب، فالمنتخب نفس المسافة من الأهلي والزمالك والأندية الأخرى، أحمد الشناوي عاد للمنتخب عن طريق بيراميدز كمثال".

وعن انضمام محمد صبحي لمنتخب مصر رغم عدم مشاركته مع الزمالك حاليا قال: "لا أعرف فيما يفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكنني لو أتواجد في منصبي الآن وفي معسكر شهر نوفمبر كنت سأضم محمد وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي".

وبرر "سأضم صبحي رغم عدم مشاركته مع الزمالك لأن الدوري لم تقم خلاله الكثير من المباريات لأختار حراس جدد".