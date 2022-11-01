الحضري: تمنيت احتراف أبو جبل بعد أمم إفريقيا.. والأهلي والزمالك ليسا أقرب للمنتخب

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر - عصام الحضري

تمنى عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي لو كان قرر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الاحتراف بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا عوضا عن البقاء في صفوف الدوري المصري.

وتحدث الحضري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لن أقول محمد أبو جبل لم ينتقل لناد كبير هو ناد محترم، لكنني تمنيت بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 ألا يبقى في مصر".

وأردف "فما قدمه في كأس أمم إفريقيا ربما كان ينقله للدوري الفرنسي أو التركي أو السعودي".

أخبار متعلقة:
أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم مواعيد مباريات اليوم 1-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ومواجهتين بالدوري رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان

واستدرك "لكنني لا أعرف فيما كان يفكر أو الظروف بسبب طول فترة الدوري ما جعله لا ينتقل بسهولة، لكن بالتأكيد ربما يكون البنك الأهلي بمثابة انطلاقة جديدة له ليعود للمنتخب".

وبسؤاله هل الأهلي والزمالك أقرب للمنتخب عن الأندية الأخرى أجاب بحسم "لا، فمحمود جاد كان من إنبي ومحمد صبحي كان من فاركو وانضما لمنتخب مصر".

وأكمل "أنا أيضا لعبت مع المنتخب من خارج الأهلي والزمالك في إحدى الفترات".

وشدد الحضري "أنا لا أعتمد على مقولة أن الأهلي والزمالك أقرب للمنتخب، فالمنتخب نفس المسافة من الأهلي والزمالك والأندية الأخرى، أحمد الشناوي عاد للمنتخب عن طريق بيراميدز كمثال".

وعن انضمام محمد صبحي لمنتخب مصر رغم عدم مشاركته مع الزمالك حاليا قال: "لا أعرف فيما يفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكنني لو أتواجد في منصبي الآن وفي معسكر شهر نوفمبر كنت سأضم محمد وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي".

وبرر "سأضم صبحي رغم عدم مشاركته مع الزمالك لأن الدوري لم تقم خلاله الكثير من المباريات لأختار حراس جدد".

الحضري منتخب مصر أبو جبل
نرشح لكم
خبر في الجول – صعوبة في تواجد كولر ومعلول بلقاء الأهلي والداخلية هيثم عرابي: توقعت قرار إقالتي من أسوان.. وتلقيت عرضا جديدا من أحد الأندية أحمد فتوح يضع قدمه في جبيرة بعد إصابته مواعيد مباريات اليوم 1-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ومواجهتين بالدوري أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا
أخر الأخبار
خبر في الجول – صعوبة في تواجد كولر ومعلول بلقاء الأهلي والداخلية 17 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة اليابان – كوبو ومينامينو يقودان "الكتيبة الألمانية" في كأس العالم 18 دقيقة | قطر 2022
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نابولي 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هيثم عرابي: توقعت قرار إقالتي من أسوان.. وتلقيت عرضا جديدا من أحد الأندية 35 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد فتوح يضع قدمه في جبيرة بعد إصابته 54 دقيقة | الكرة المصرية
طائرة – مريم مصطفى تعلن إتمام انتقالها إلى الزمالك ساعة | رياضات أخرى
الحضري: تمنيت احتراف أبو جبل بعد أمم إفريقيا.. والأهلي والزمالك ليسا أقرب للمنتخب ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم 1-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ومواجهتين بالدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس