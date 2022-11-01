مواعيد مباريات اليوم 1-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ومواجهتين بالدوري

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 10:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام ليدز

يقام اليوم الثلاثاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا من المجموعة الأولى للرابعة.

وفي تمام السابعة إلا ربع مساء سيواجه بورتو منافسه أتليتكو مدريد وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الوقت ذاته سيواجه باير ليفركوزن منافسه كلوب بروج عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

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أما في تمام التاسعة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" سيواجه ليفربول منافسه نابولي.

وعبر قناة وفي الوقت ذاته "بي إن سبورتس بريميوم 2" سيلتقي بايرن ميونيخ بمنافسه إنتر.

كذلك سيواجه فيكتوريا بلزن منافسه برشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وسيواجه مارسيليا منافسه توتنام عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وأخيرا رينجرز سيلتقي بنظيره أياكس عبر قناة "بي إن سبورتس 2 إنجليزي".

وفي الدوري المصري ستقام مباراتين وستجمع الأولى بين حرس الحدود وسموحة.

وستقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيواجه البنك الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا.

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