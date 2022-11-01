أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 00:20
كتب : FilGoal
شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن الدوري المصري لن يتم ترحيله أو تأجيل موعد نهايته.
وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "الدوري لن يتم ترحيله ولا يوم وسينتهي في 30 يونيو مثلما أعلنت الرابطة قبل بدايته".
وأضاف "سنلعب 3 جولات خلال كأس العالم ولن يتغير هذا الأمر".
وأكمل "نعاني من امتداد الموسم لفترات طويلة ونريد أن تعود مواعيد بداية ونهاية الدوري لتتماشى مع باقي العالم".
وأشار "السوبر المصري في الموسم المقبل سيكون تحت مظلة رابطة الأندية".
وأتم تصريحاته "السوبر الذي انتهى منذ أيام ليس لرابطة الأندية علاقة به، فهو عن الموسم قبل الماضي وذلك قبل تأسيس الرابطة".
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