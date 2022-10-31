مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري

عبر مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك طلائع الجيش.

مروان عطية النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال مروان عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفي في طلائع الجيش بمساعدة زملائي".

وأضاف "الاتحاد السكندري يختلف تماما في الموسم الحالي عن المواسم الماضية، ولدينا شخصية قوية".

وأكمل "من سيأتي للعب ضدنا في ملعب الإسكندرية يجب أن يحذر جيدا".

وبسؤاله عن إمكانية الانتقال إلى الزمالك في يناير رد قائلا: "لا أعرف ولكني أركز مع الاتحاد، أنا ألعب في فريق كبير ونحن أول الدوري".

وأتم تصريحاته "من الصعب أن تستمر في اللعب بنفس المستوى العالي، وهذا هو هدفي في الفترة المقبلة من أجل الانضمام لمنتخب مصر".

وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويتصدر الاتحاد ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط.