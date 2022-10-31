إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا

يرى إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري أن المنظومة بالكامل في النادي هي السبب في الظهور بمستوى مميز في الموسم الحالي.

إبراهيم حسن النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "المنظومة بالكامل داخل نادي الاتحاد السكندري هي صاحبة الفضل في تصدر جدول الدوري، من إدارة وجهاز فني ولاعبين".

وأضاف " المدير الفني الأجنبي يحب عمله كثيرا وتأثيره واضح على الفريق".

وأكمل "الصفقات الجديدة أيضا أفادت الاتحاد السكندري وساهمت في ظهور الفريق بمستوى مميز".

وشدد "الجمهور عامل رئيسي في انتصارات الاتحاد السكندري، وطوال المباراة كان يشجع الفريق".

وأوضح "أتمنى أن يستمر الفريق بنفس المستوى في المباريات المقبلة، وكنت أتمنى ألا تتوقف مسابقة الدوري لأن ذلك سيؤثر على جميع الفرق".

وأتم تصريحاته "الاتحاد السكندري الموسم الحالي مختلف بشكل كبير عن كل المواسم الماضية".

وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويتصدر الاتحاد ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط.