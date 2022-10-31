مؤتمر إنزاجي: وضعنا الحالي أفضل من سبتمبر.. وموقف خماسي الفريق من مواجهة بايرن

كشف سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان تطورات حالة روميلو لوكاكو لاعب الفريق بعد تجدد إصابته.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مقارنة بشهر سبتمبر الماضي نحن في وضع أفضل وتطورنا على مستوى أداء الأفراد مباراة الغد لن تفرق في أي شيء من حسابات المجموعة ولكنها ستقام في ملعب جميل ضد واحد من أفضل فرق أوروبا".

واستمر "نريد أن نخوض مباراة جادة ومنظمة ونعرف أننا سنواجه بعض الصعوبات لأننا سنواجه فريق قوي ولديه عمق كبير في التشكيل".

وتابع "لوكاكو لديه مشكلة صغيرة والنادي نشر بيانا يفيد بأنه سيغيب لعدة أيام وسنعيد تقييم حالته بنهاية الأسبوع هذا تأخير لم نكن نريده لأنه كان مفيدا لنا في الفترة الحالية ولكن نتمنى أن نستخدمه من جديد قبل التوقف الدولي".

وأضاف "دجيكو تعرض لكدمة وكوريا بخير هو ولاوتارو بالإضافة إلى لاعبين من فريق الشباب يمكننا استخدامهم".

وشدد "أونانا سيلعب غدا وهاندانوفيتش لن يكون متاحا وسنعمل على أن يكون متاحا من جديد حينما نعود إلى إيطاليا".

وضمن إنتر ميلان تأهله لدور الـ 16 في المركز الثاني بعد حصوله على 10 نقاط بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث وخلف بايرن ميونيخ صاحب الصدارة ب 5 نقاط.