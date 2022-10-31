شوقي غريب: قد يندم المقاولون على النقاط الضائعة

أعرب شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب عن عدم قلقه من مستوى الفريق مشددا على ضرورة استغلال الفرص أمام مرمى الخصم.

وتعادل المقاولون العرب سلبيا مع فاركو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين في ثالث جولات الدوري المصري.

وقال شوقي غريب عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس 1: "اليوم قدمنا مباراة جيدة، اللاعبون بذلوا جهدا كبيرة لكن لم ينقصنا سوى التسجيل".

وأضاف "لست قلقا طالما هناك فرص وتحركات خطرة من جانبنا نصل بها إلى مرمى الخصم لكن للأسف نحن نريد إنهاء ذلك في الشباك".

وتابع "أنا وصلت في أخر المباراة باللعب بـ5 مهاجمين من أجل هدف فقط في الشباك لكن لم نوفق".

وأردف "نحن نخسر الآن نقاط وربما سنندم في المستقبل عليها لكن هناك توازن يجعلني راضيا عن الأداء وليس النتيجة".

وواصل "فاركو لعب بتوازن كان هدفه التعادل ونجح في ذلك، لكنني حذرت لاعبي فريقي من الدقائق الأخيرة التي يفضلها فاركو لتسجيل الأهداف".

وتعد هذه المباراة هي التعادل رقم 15 لفريق فاركو تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو ألميدا.

وأكمل "نحن لم أخسر حتى الآن لكن لم أحصد سوى 3 نقاط كأنني خسرت مباراتين أعلم أننا في مرحلة بناء وبالتركيز في المباريات القادمة النتائج ستأتي".

ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 3 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، ووصل فاركو إلى النقطة 5 في المركز الخامس.