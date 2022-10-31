مرموش: الطريق إلى أوروبا لم يكن سهلا.. احتجت وقتا طويلا للتأقلم

شدد عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني أن الطريق للاحتراف في أوروبا لم يكن سهلا، مشيرا إلى أنه احتاج بعض الوقت من أجل التأقلم على الأجواء.

وقال عمر مرموش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس الإخبارية: "الطريق كان صعبا وطويلا، لم يكن من السهل التأقلم على اللعب في أوروبا".

وتابع "جودة اللاعبين ورتم اللعب أعلى بكثير من مصر ولذلك احتجت وقتا للتكيف على الأجواء والوصول للمستوى المطلوب وفهم كرة القدم هنا".

وواصل "كنت أعتقد دائما أنني بين الأفضل عندما يتعلق الأمر بالكرة ولكن التكتيك والعوامل البدنية فكان هناك مساحة كبيرة للتحسن".

وأتم "استغرقت وقتا لكي أحصل على فرصتي ولكنني أشعر الآن أنني في وضع أفضل بكثير لأنني أخيرا حققت ما أطمح إليه".

ولعب عمر مرموش مع فرق فولفسبورج للشباب والفريق الأول وسانت باولي وشتوتجارت في الدوري الألماني.

وسجل ابن الـ23 عاما 27 هدفا وصنع 10 آخرين في 107 مباراة بين الفرق التي لعب لها في أوروبا سواء فرق الشباب أو الفريق الأول.

وشارك مرموش في 14 مباراة مع فولفسبورج الموسم الحالي سجل خلالها ثلاثة أهداف.