روما يحول تأخره لفوز قاتل على هيلاس فيرونا

حقق روما فوزا قاتلا على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وسجل باول دافيدوفيتش هدف فيرونا الوحيد في المباراة بينما سجل كل من نيكولو زانيولو وكريستيان فولباتو وستيفان الشعراوي أهداف روما.

وارتفع رصيد روما للنقطة الـ 25 في المركز الرابع وبفارق 7 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة بينما توقف رصيد فيرونا عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.

وعاد روما للانتصارات في الدوري بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام نابولي بهدف دون مقابل.

كاد تامي أبراهام أن يتقدم بالهدف الاول لروما مبكرا بعدما انفرد بالمرمى ومر من الحارس ليكون المرمى فارغا أمامه ولكن تسديدته لامست القائم الأيمن وخرجت لركلة مرمى.

وسجل أبراهام حتى الآن هدفين فقط من سبعة أهداف متوقعة قد أتيحت له من قبل ليكون صاحب أقل مستوى من بين اللاعبين في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي حتى الآن.

وفي الدقيقة الـ 27 تقدم دافيدوفيتش بالهدف الاول لفيرونا بعد تسديدة قوية من دافيد فاروين ليضع قدمه ويغير اتجاهها نحو المرمى.

وبعد 9 دقائق تعرض دافيدوفيتش للطرد بعدما تلقى بطاقة حمراء المباشرة بسبب دخوله العنيف على زانيولو.

وتعادل زانيولو قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بمتابعة لتسديدة من أبراهام ارتدت من القائم.

واستمر استحواذ روما على مجريات المباراة في الشوط الثاني ولكن بدون فرص محققة.

وفي الدقيقة الـ 88 تمكن فولباتو من تسجيل هدف التقدم لروما من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى شعراوي ثلاثية روما في الدقيقة الـ 92 مستغلا تمريرة فولباتو لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس بطريقة رائعة ووضع الكرة في الشباك.

وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن فولباتو أًصبح أصغر لاعب يصنع ويسجل لروما في مباراة واحدة في عمر 18 عاما و350 منذ عام 2004 عندما بدأت الشركة جمع الإحصائيات.

وسيلعب روما مباراته المقبلة أمام لاتسيو في الدربي يوم 6 نوفمبر على ملعب أولمبيكو، بينما سيحل فيرونا ضيفا على مونزا.

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