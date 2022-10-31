مصيلحي لـ في الجول: سياستنا أثبتت نجاجها.. وهدف الاتحاد المنافسة على مركز متقدم

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 21:53

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على أن السياسة التي انتهجها أثبتت نجاحها في بداية الموسم، مشيرا إلى أن هدف زعيم الثغر المنافسة على مركز متقدم جدا.

وواصل نادي الاتحاد السكندري نتائجه القوية في بداية موسم الدوري الحالي بالفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات لـ FilGoal: "البعض كان متشائما من السياسة الجديدة التي اتبعناها ولكنها أثبتت صحتها".

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وأضاف "تعاقدنا مع لاعبين لديهم طموحا كبيرا وتعطش للفوز".

وتابع "لا نريد أن نستبق الأحداث ونتحدث عن المنافسة ولكننا بالفعل لدينا هدف المنافسة على مركز متقدم جدا على الأقل".

وواصل "الجهاز الفني على مستوى عال، لا نعلم الآن من الأساسي والاحتياطي بسبب تقارب المستويات".

واستطرد "غاب اليوم إبراهيم حسن وهو نجم في الفريق ولم نشعر بغيابه لأنه كان هناك من يؤدي دوره بنفس الكفاءة".

وأردف "نجح الفريق في تحويل تأخره لفوز وبسيطرة كاملة أمام منافس صعب".

وأتم "اللاعبون لا ينظرون للأمور المالية ولكننا سنوفر لهم كل شيء طالما كانت النتائج بهذا الشكل".

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم بالفوز على أسوان بهدف دون رد، ثم على الداخلية بهدفين دون رد.

زعيم الثغر حقق أفضل انطلاقه منذ موسم 1995-1996 والتي حقق خلالها ثلاثة انتصارات في أول ثلاث مباريات.

وفاز الاتحاد وقتها على الترسانة بهدفين مقابل هدف واحد ثم دمياط بهدف دون رد وأخيرا نجع حمادي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب الاتحاد السكندري مع الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري.

وتعاقد الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي مع كل من: المهدي سليمان - محمود علاء - جافين كيزيتو - إسلام عبد النعيم - ناصر ناصر - محمد صالح - أحمد عيد - أحمد سيد غريب - خالد صبحي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن (تفعيل شراء من بيراميدز).

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