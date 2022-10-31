كريم الديب: طلبت التغيير عندما اشتد الألم.. وهدفنا مواصلة الدوري بهذا الشكل

طمئن كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري الجماهير بعد خروجه مصابا أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

وفاز الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وخرج الديب في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بسبب الإصابة ودخل خالد الغندور بديلا.

وقال كريم الديب عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس 1: "أشعر بعدم راحة منذ أيام وكان هناك شكوك حول مشاركتي أساسيا في المباراة".

وأضاف "لكن بعد مرور 20 دقيقة اشتد الألم في العضلة الخلفية وطلبت التغيير لم أرد المخاطرة".

وتابع "أنا سعيد بالفوز اليوم من أجل الجماهير والفريق، المكسب ينعشنا وينشأ حالة من الفرحة داخل الفريق ويؤثر بشكل إيجابي علينا".

وأتم "هدفنا استكمال الدوري بهذا الشكل، نحن لدينا كل المقومات من أجل ذلك، خبرة فنية كبيرة ولاعبين على قدر المسؤولية أيضا".

وتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب مؤقتا برصيد 9 نقاط، في انتظار باقي مباريات الجولة.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

وبذلك يعادل الاتحاد انطلاقته الأفضل في الدوري (منذ 42 عاما) والتي كانت موسم 1995-1996 بالانتصار في أول ثلاث مباريات.

وفاز الاتحاد وقتها على الترسانة 2-1 ودمياط 1-0 ونجع حمادي 2-1.