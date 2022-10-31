أوكرانيا تطالب باستبعاد منتخب إيران من كأس العالم 2022

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

منتخب أوكرانيا قبل مواجهة ويلز

قبل أيام من انطلاق البطولة تقدم الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بطلب للاتحاد الدولي "فيفا" لاستبعاد منتخب إيران من كأس العالم 2022.

وقال بيان الاتحاد الأوكراني: "مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول المظاهر المنهجية لانتهاك حقوق الإنسان في إيران والتي تنتهك مبادئ ومعايير ميثاق الفيفا".

وتابع "ومع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22.31 بشأن فرض عقوبات على إيران وتورطها المزعوم في العدوان العسكري لروسيا على أوكرانيا نناشد الفيفا باقتراح للنظر في استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم 2022".

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ويأتي طلب الاتحاد الأوكراني بعد بيان نادي شاختار الذي طالب خلال الأسبوع الماضي باستبعاد إيران ودخول أوكرانيا بدلا منها في كأس العالم.

منتخب أوكرانيا كان قد فشل في التأهل للبطولة بعد الخسارة في نهائي ملحق تصفيات أوروبا أمام ويلز.

وسيلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية بجانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وويلز.

ويبدأ كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل بمباراة قطر صاحبة الأرض ضد الإكوادور في افتتاح البطولة.

كأس العالم أوكرانيا قطر فيفا
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