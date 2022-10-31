رامي صبري رجل مباراة فاركو والمقاولون

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

رامي صبري رجل مباراة فاركو والمقاولون العرب

فاز رامي صبري مدافع فاركو بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.

ويتواجد فاركو في المركز الخامس برصيد خمس نقاط، بينما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر بثلاث نقاط.

أخبار متعلقة:
التعادل رقم 15 مع ألميدا.. فاركو يعود من الجبل الأخضر بنقطة من المقاولون خالد صبحي: الاتحاد يلعب مباريات كؤوس دائما.. لا خيار سوى حصد الثلاث نقاط ناجلسمان: سنريح عددا من اللاعبين في مواجهة إنتر.. وجديد حالة نوير ومولر زوران يكشف سبب نجاح الاتحاد في العودة بالنتيجة أمام طلائع الجيش

نستعرض معا ما قدمه رامي صبري خلال المباراة

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 28 من أصل 33 بدقة 85%

الكرات الطولية الصحيحة: 5 من أصل 8

التدخلات الصحيحة: 1

استخلاص الكرة: 11

استعادة الكرة: 3

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2

الفوز بالثنائيات الهوائية: 2

فاركو المقاولون العرب الدوري المصري رامي صبري
نرشح لكم
أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا خبر في الجول - سامسون وعبد الشافي خارج مباراة الزمالك وإنبي مصيلحي لـ في الجول: سياستنا أثبتت نجاجها.. وهدف الاتحاد المنافسة على مركز متقدم كريم الديب: طلبت التغيير عندما اشتد الألم.. وهدفنا مواصلة الدوري بهذا الشكل التعادل رقم 15 مع ألميدا.. فاركو يعود من الجبل الأخضر بنقطة من المقاولون
أخر الأخبار
أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم ساعة | الكرة المصرية
رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري ساعة | الكرة المصرية
سباليتي يرد على المقارنات بين صلاح وكفاراتسخيليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا ساعة | الكرة المصرية
أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يستهل مشواره بالخسارة أمام مازيمبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سيميوني: ما يحدث مؤلم ولكن علينا أن نواصل التنافس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنزاجي: وضعنا الحالي أفضل من سبتمبر.. وموقف خماسي الفريق من مواجهة بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس