رامي صبري رجل مباراة فاركو والمقاولون

فاز رامي صبري مدافع فاركو بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.

ويتواجد فاركو في المركز الخامس برصيد خمس نقاط، بينما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر بثلاث نقاط.

نستعرض معا ما قدمه رامي صبري خلال المباراة

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 28 من أصل 33 بدقة 85%

الكرات الطولية الصحيحة: 5 من أصل 8

التدخلات الصحيحة: 1

استخلاص الكرة: 11

استعادة الكرة: 3

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2

الفوز بالثنائيات الهوائية: 2