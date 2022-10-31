التعادل رقم 15 مع ألميدا.. فاركو يعود من الجبل الأخضر بنقطة من المقاولون

أنهى فاركو مباراته أمام المقاولون العرب بالنتيجة المفضلة له وهي التعادل، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتعادل فاركو سلبيا مع المقاولون في المباراة التي أقيمت بملعب الجبل الأخضر.

ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 3 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، ووصل فاركو إلى النقطة 5 في المركز الخامس.

وتعد هذه المباراة هي التعادل رقم 15 لفريق فاركو تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو ألميدا.

مقابل 5 انتصارات و4 هزائم.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين وتلقى فاركو ضربة قوية بإصابة محمد شيكا الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه رزقي حمرون.

وأهدر عزمي غوما فرصة خطيرة لـ فاركو في الوقت الضائع من الشوط الأول بعدما اخترق داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت جوار القائم.

في الشوط الثاني حاول المقاولون إحراز هدف الفوز وضغط بقوة على دفاع فاركو، وقابل ذلك اعتماد على المرتدات من الفريق الضيف التي شكلت أيضا خطورة على مرمى ذئاب الجبل.

ولكن محاولات الفريقين لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.