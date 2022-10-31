خالد صبحي: الاتحاد يلعب مباريات كؤوس دائما.. لا خيار سوى حصد الثلاث نقاط

شدد خالد صبحي لاعب الاتحاد السكندري أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على أنها مرحلة إقصائية وذلك من أجل حصد الثلاث نقاط كاملة.

وسجّل خالد صبحي في فوز الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال خالد صبحي عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس 1: "ندخل كل مباراة كأنها مباراة كأس لا خيار سوى حصد الثلاث نقاط".

وأضاف "الأمر كان صعبا علينا بعدما تلقينا الهدف، لكن تدراكنا الموقف وحولنا التأخر إلى فوز".

وتابع "الاتحاد السكندري دائما بمن حضر لأن جميع لاعبي الفريق على قدر المسؤولية".

وتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب مؤقتا برصيد 9 نقاط، في انتظار باقي مباريات الجولة.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

وبذلك يعادل الاتحاد انطلاقته الأفضل في الدوري (منذ 42 عاما) والتي كانت موسم 1995-1996 بالانتصار في أول ثلاث مباريات.

وفاز الاتحاد وقتها على الترسانة 2-1 ودمياط 1-0 ونجع حمادي 2-1.