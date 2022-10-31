زوران يكشف سبب نجاح الاتحاد في العودة بالنتيجة أمام طلائع الجيش

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 20:17

كتب : هاني العوضي

الصربي زوران مانولوفيتش

كشف زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد السكندري عن سبب نجاح الفريق في قلب الطاولة أمام طلائع الجيش.

ونجح الاتحاد السكندري في تحويل تأخره بهدف إلى ثلاثة أهداف سجلهم أجوستينيو مابولولو وخالد صبحي ومروان عطية وأحرز هدف طلائع الجيش كريم طارق.

وقال زوران عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس 1: "النتيجة عادلة، لقد أقدامنا مباراة جيدة للغاية أمام فريق قوي".

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وأضاف "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بعد لما استقبلنا هدفا في الشوط الأول، وغيرت الخطة إلى 4-4-2 في الشوط الثاني".

وتابع "هاجمنا بشكل مكثف في أول 15 دقيقة في الشوط الأول، واستطعنا أن نحجم طلائع الجيش ولم يستطع أن يصنع أي خطورة مقابل 7 هجمات من جانبا".

وأردف "أبحث الفترة المقبلة عن استقرار الفريق ونتمنى أن نسير بنفس الطريقة".

وأتم "سأعطي الفريق 5 أيام راحة لأنهم يستحقون ذلك، ولن يؤثر التوقف الدولي علينا لأن لدينا خطة وتحضير أثناء تلك الفترة".

ليتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب مؤقتا برصيد 9 نقاط، في انتظار باقي مباريات الجولة.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

وبذلك يعادل الاتحاد انطلاقته الأفضل في الدوري (منذ 42 عاما) والتي كانت موسم 1995-1996 بالانتصار في أول ثلاث مباريات.

وفاز الاتحاد وقتها على الترسانة 2-1 ودمياط 1-0 ونجع حمادي 2-1.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش الدوري المصري
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