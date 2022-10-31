الشناوي :بعد الفوز بالسوبر.. حان وقت الاحتفال بجائزة الأفضل في إفريقيا

وجه محمد الشناوي حارس الأهلي وقائده رسالة إلى الجماهير بعد الفوز بالسوبر، مشيرا إلى أنه حان وقت الاحتفال بجائزة الأفضل في إفريقيا.

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد.

وقال الشناوي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "مبروك على الأهلي وجمهوره العظيم بطولة كاس السوبر".

وأضاف "شكرا للاعبين وإدارة النادي ونحو مزيد من البطولات مستقبلا".

وأتم "حان الوقت للاحتفال بلقب أجلت الاحتفال به وهو أفضل لاعب في إفريقيا".

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وفاز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا والمقدمة من (كاف).

وتفوق الشناوي على الثنائي: أشرف داري مدافع الوداد ومنتخب المغرب وأليو ديانج لاعب وسط الأهلي ومنتخب مالي.

الحارس البالغ 33 عاما وصل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب مصر وكذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي لكن خسر المباراة النهائية، كما حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2022.

وتسلم خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي الجائزة عوضا عن حارس الفريق ومنتخب مصر الذي كان يواجه وقتها الزمالك في نهائي كأس مصر 2021 في نفس توقيت الحفل.

الشناوي الموسم المنقضي شارك في 31 مباراة واستقبل 31 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

وأصبح الشناوي ثاني حارس يحصد الجائزة بعد دينيس أونيانجو حارس أوغندا وماميلودي صنداونز في 2016.

كما حصد لاعبي الأهلي الجائزة للمرة السابعة، وأصبح الشناوي الرابع بعد محمد بركات وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة الذي حاز الجائزة من قبل 4 مرات.