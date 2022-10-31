الاتحاد يعادل انطلاقته الأفضل في الدوري منذ 27 عاما

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

واصل نادي الاتحاد السكندري نتائجه القوية في بداية موسم الدوري الحالي بالفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الفوز هو الثالث على التوالي لزعيم الثغر في الدوري ليرفع رصيده للنقطة التاسعة في الصدارة مؤقتا.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم بالفوز على أسوان بهدف دون رد، ثم على الداخلية بهدفين دون رد.

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زعيم الثغر حقق أفضل انطلاقه منذ موسم 1995-1996 والتي حقق خلالها ثلاثة انتصارات في أول ثلاث مباريات.

وفاز الاتحاد وقتها على الترسانة بهدفين مقابل هدف واحد ثم دمياط بهدف دون رد وأخيرا نجع حمادي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب الاتحاد السكندري مع الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري.

وتعاقد الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي مع كل من: المهدي سليمان - محمود علاء - جافين كيزيتو - إسلام عبد النعيم - ناصر ناصر - محمد صالح - أحمد عيد - أحمد سيد غريب - خالد صبحي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن (تفعيل شراء من بيراميدز).

الاتحاد السكندري
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